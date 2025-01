Unbekannter fährt in Pöttmes geparktes Auto an und flieht

In Pöttmes hat ein bislang unbekannter Autofahrer beziehungsweise eine unbekannte Autofahrerin einen geparkten Wagen beschädigt und ist danach geflohen, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Wie die Polizei am Freitag mitteilte, ereignete sich der Unfall am Mittwoch zwischen 11 und 12 Uhr auf dem Parkplatz eines Supermarktes an der Schrobenhausener Straße.

Unfallverursacher hinterlässt in Pöttmes einen Schaden von 1500 Euro

Der Unfallverursacher fuhr einen geparkten Toyota an und hinterließ einen Schaden von circa 1500 Euro. Die Polizeiinspektion Aichach ermittelt nun wegen Verkehrsunfallflucht und bittet um Hinweise unter Telefon 08251/8989-11. (nsi)