Unfall bei Pöttmes: Transporter und Auto stoßen frontal zusammen

Ein Frontalzusammenstoß zweier Fahrzeuge hat sich am frühen Montagmorgen auf der Staatsstraße ST2035 bei Pöttmes ereignet. Dabei krachten ein Transporter und ein Auto auf der Höhe des Ortsteils Wagesenberg ineinander.

Unfall auf Staatsstraße ST2035 bei Pöttmes geschah beim Abbiegen

Der Unfall geschah gegen 6.30 Uhr im Kreuzungsbereich. Der 55-jährige Fahrer eines Lkw-Kippers war auf der Staatsstraße 2035 von Handzell in Richtung Pöttmes unterwegs gewesen. Auf der Höhe von Wagesenberg bremste er ab, um nach links in Richtung Stuben abzubiegen. Laut derzeitigem polizeilichen Ermittlungsstand erkannte der 75-jährige Fahrer eines nachfolgenden Daimler Sprinters nicht, dass der Lastwagen vor ihm abbiegen wollte, und fuhr links an ihm vorbei, um ebenfalls in Richtung Stuben abzubiegen. Dabei übersah er nach Angaben der Aichacher Polizei einen entgegenkommenden VW Passat und kollidierte frontal mit ihm.

Staatsstraße 2035 blieb nach Unfall bei Wagesenberg komplett gesperrt

Sowohl der 75-jährige Unfallverursacher als auch die 27-jährige VW-Fahrerin erlitten durch die Kollision leichte Verletzungen. Der Rettungsdienst brachte beide in umliegende Krankenhäuser. Die Freiwillige Feuerwehr Pöttmes sowie die Freiwillige Feuerwehr Handzell waren für Bergungs- und Absperrmaßnahmen am Unfallort im Einsatz.

Sowohl der VW Passat als auch der Springer wurden bei dem Zusammenstoß massiv beschädigt und mussten abgeschleppt werden. Der Sachschaden beläuft sich laut ersten Schätzungen auf über 30.000 Euro. Bis zum Abschluss der Arbeiten vor Ort blieb die ST2035 auf Höhe Wagesenberg nach Angaben der Freiwilligen Feuerwehr Pöttmes komplett gesperrt. (nsi)