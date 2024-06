Unteres Tor in Pöttmes: Durchfahrt muss für 50.000 Euro saniert werden

Nach der Sanierung der Außenfassade des Unteren Tores in Pöttmes im vergangenen Jahr stehen heuer weitere Arbeiten an. Sie kosten die Gemeinde 50.000 Euro.

Bereits im vergangenen Jahr wurde die Außenfassade des Unteren Tores in Pöttmes ab November aufwendig saniert. Die Außenmauern wurden neu verputzt und bekamen einen frischen Anstrich. Zudem wurden die beiden Türen sowie fast 100 Fensterläden abgeschliffen und neu lackiert. Auch das Pöttmeser Wappen wurde hergerichtet. Während der Arbeiten war die Durchfahrt zeitweise nicht möglich. Vom Oberen Tor her war die Zufahrt nur bis zur Baustelle möglich.

Am Unteren Tor in Pöttmes stehen weitere Sanierungsarbeiten an

In diesem Jahr muss der Putz in der Durchfahrt komplett erneuert werden. Wie Bürgermeister Mirko Ketz mitteilte, beschloss der Marktgemeinderat im nicht öffentlichen Teil seiner jüngsten Sitzung, dafür 50.000 Euro aufzuwenden. Der Auftrag ging an die Pöttmeser Firma Hartwig. Ketz zufolge steht der vor 30 Jahren aufgebrachte Sanierungsputz zur Erneuerung an. Er habe nur eine begrenzte Lebenszeit.

Die Arbeiten sollen noch vor dem Festakt zum 700. Jubiläum des Marktes Pöttmes im Oktober erledigt werden. Ketz betonte, das Jubiläum sei allenfalls der Anlass, die Arbeiten in Auftrag zu geben. Der eigentliche Grund aber sei, durch die Sanierung größere Schäden zu vermeiden.

Bei den Arbeiten an der Außenfassade hatten sich die Schäden als unerwartet groß erwiesen. Der Gemeinderat musste damals 32.000 Euro Mehrkosten genehmigen, um noch größere Schäden an dem denkmalgeschützten Gebäude zu verhindern. Bei der Sanierung der Durchfahrt rechne die Gemeinde derzeit aber mit keinen unliebsamen Überraschungen mehr, so Ketz.

