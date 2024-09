Zirkus Diabolo wartet in Pöttmes mit Artistik, Feuerspuckern, Clowns und viel Musik auf

Clowns, Feuerspucker und ganz viel Akrobatik wird den Besuchern und Besucherinnen im Zirkus Diabolo geboten. Dieser feierte am Freitag seine Premierenvorstellung in Pöttmes und gastiert noch das Wochenende über bis Sonntag, 22. September, am Volksfestplatz.

Der Zirkus ist ein Familienbetrieb in achter Generation. Dabei ist Mandy Frank mit ihren 32 Jahren wohl Europas jüngste Zirkusdirektorin. Sie und ihr Mann Enrico Lauenburger sowie die drei Kinder der Familie – June, Emilio und Leann – bewerkstelligen den Auf- und Abbau des Zeltes und alle Zirkusnummern ganz ohne fremde Hilfe.

Der Zirkus Diabolo kommt ganz ohne Tiernummern aus

Frank beschreibt ihre Vorstellung als Varieté-Theater ganz ohne Tiernummern, dafür aber mit viel Akrobatik und auch Live-Gesang. „Lediglich, weil sich Kinder unter diesem Begriff nicht viel vorstellen können, haben wir den Namen Zirkus beibehalten“, erklärt sie.

Live-Gesang und akrobatische Nummern kann das Publikum erleben. Die 13-jährige June zeigt in hohen Lüften ihr Können. Der siebenjährige Emilio sorgt als „Kleiner Mexikaner“ für Heiterkeit und begleitet seine Mama auf der Gitarre. Selbst die Kleinste, die dreijährige Leann, darf schon mit in die Manege. Überwiegend fungiert sie als Maskottchen, aber das eine oder andere Kunststück hat auch sie schon drauf. Zu sehen sind aber außerdem Feuerspucker und Clowns.

Kinder im Publikum werden einbezogen

Besonders am Herzen liegt der Familie, die Kinder im Publikum einzubeziehen. Da wird jongliert oder auch ein Purzelbaum versucht. Enrico Lauenburger erzählt, der Familie sei es ein Anliegen, Kindern und Jugendlichen Freude an Bewegung und Sport nahezubringen. Deshalb bieten sie jedes Jahr ein einwöchiges Programm für Kinder an: einen Mitmach-Zirkus, wie er es nennt. Dort können zirkusbegeisterte Kinder einige akrobatische Kunststücke einüben und den einen oder anderen Trick versuchen. Am Ende dürfen sie bei einer gemeinsamen Vorstellung zeigen, was sie gelernt haben.

Jetzt hofft die Familie, denen das Zirkusleben absolut im Blut liegt, dass sie die Defizite der Coronazeit langsam wieder aufholen können. Vorstellungen sind noch Samstag, 21. September, um 16 Uhr und am Sonntag, 22. September, um 11 Uhr.