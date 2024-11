Zum Jubiläum spendet der Skiclub Pöttmes für caritative Zwecke

Bei der Jahreshauptversammlung des Skiclub Pöttmes war heuer politische Prominenz gut vertreten. Neben Bürgermeister Mirko Ketz (CSU) und Zweitem Bürgermeister Manfred Graser (Bürgerblock) war Kreisrätin Stephanie Kopold-Keis (CSU) anwesend. Vorsitzender Bruno Hieber erinnerte an die Vereinsgeschichte des Skiclubs, der heuer sein 50-jähriges Bestehen mit einem Sommernachtsfest und einer Jubiläumsfahrt feierte.

Da der Vorstand des gemeinnützigen Vereins beschlossen hatte, zum 50. Jubiläum 5000 Euro für caritative Zwecke zu spenden, gab es im Sommer aus aktuellem Anlass bereits eine Spendenübergabe an die Heimleitung des Alten- und Pflegeheimes St. Georg in Schrobenhausen. Das Heim hatte wegen des Sommerhochwassers alle Einwohner in andere Heime ausquartieren müssen. Dem Haus St. Georg entstanden durch das Hochwasser Schäden in Höhe von circa 2,5 Millionen Euro.

Skiclub Pöttmes hat Probleme bei der Suche nach Mitarbeitern im Vorstand

Neben den Rückblicken auf die vergangene Saison von Sportwart alpin Marcel Hieber, Fahrtenleiter Bernd Schlaegel und Schatzmeisterin Hermine Fassler kamen auch Probleme des Vereins bei der Suche nach Mitarbeitern im Vorstand zur Sprache.

Zum Schluss übergab Hieber Bürgermeister Ketz einen symbolischen Scheck über 2500 Euro für die Kindergartengruppen im Gemeindebereich. Der Bürgermeister bedankte sich im Namen der Kindergärten für die Spende. Er erwähnte auch, wie wichtig das Ehrenamt in Vereinen für den Zusammenhalt in einer Gemeinde sei und wünschte dem Skiclub weitere erfolgreiche Jahre. (hiec)