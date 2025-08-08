Tierischer Einsatz: Polizei begleitet Entenfamilie in Aichach sicher zur Paar

Einen buchstäblich tierischen „Einsatz“ meldet die Aichacher Polizei. Sie begleitete eine Entenfamilie auf dem Weg zur Paar. Die Entenmutter und ihre sechs Küken waren am Mittwoch am Sankt-Helena-Weg unterwegs, als die Beamten sie entdeckten. Die Polizisten beschützten die sieben Enten daraufhin von beiden Seiten, sodass sie nicht von der Route abkamen oder womöglich vor ein Auto liefen.

Das Polizeipräsidium Schwaben stellte ein Video von dem „Einsatz“ in die sozialen Netzwerke und schrieb dazu: „Die Flauschtruppe wollte wohl dringend ins Wasser und bat ganz ohne Worte um Hilfe. Unsere Kollegen von der Polizei Aichach verstanden den Wink mit dem Schnabel und brachten die Enten sicher zur nächsten Planschzone.“

Aichacher Polizei hilft Entenfamilie: Viele Reaktionen auf Internetvideo

Der Beitrag sammelte erwartungsgemäß viele Likes und Kommentare. Gleich mehrere Nutzer schrieben augenzwinkernd darunter: „Bitte Zeichen und Weisungen beachten.“ Eine andere Nutzerin nahm den Vorfall zum Anlass für ein Wortspiel: „Echte PolENTEN“. Die Polizei Baden-Württemberg kommentierte: „Ente gut, alles gut.“

Michael Jakob, Leiter der Aichacher Polizeiinspektion, sagte auf Anfrage: Für die Beamten sei das Ganze „eine nette Angelegenheit“ und eine angenehme Abwechslung zu sonstigen Einsätzen gewesen. Dennoch sei natürlich wenig Zeit, um gedanklich länger bei der Entenfamilie zu bleiben. Es überwiege dann doch der Arbeitsalltag.