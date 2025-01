Einbruch in Modegeschäft: Täter flüchten, doch Polizei fasst sie

In der Nacht zum Donnerstag sind zwei Männer in ein Bekleidungsgeschäft am oberen Stadtplatz in Aichach eingebrochen. Dank des Hinweises einer Zeugin konnte die Polizei die Täter nach kurzer Verfolgung fassen.

Wie die Polizei mitteilt, drangen die Männer im Alter von 35 und 41 Jahren gegen 1.15 Uhr gewaltsam in das Modegeschäft ein. Das bemerkte eine Zeugin und alarmierte die Polizei. Als die Einsatzkräfte am Tatort eintrafen, flüchteten die Einbrecher. Die Beamten konnten die Männer jedoch nach einer Verfolgung zu Fuß in Tatortnähe vorläufig festnehmen.

Bei dem Einbruch entstand laut Polizei ein Beute- und Gesamtschaden jeweils im oberen dreistelligen Bereich. Gegen die beiden Männer wird nun unter anderem wegen eines besonders schweren Falles des Einbruchdiebstahls ermittelt. Mögliche weitere Zeugen werden gebeten, sich unter 08251/8989-11 mit der Polizeiinspektion Aichach in Verbindung zu setzen. (AZ)