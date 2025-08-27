Illegal in Deutschland: Polizei stoppt zwei Moldawierinnen auf A8 bei München

Die Verkehrspolizeiinspektion Fürstenfeldbruck hat zwei Moldawierinnen, die sich illegal in Deutschland aufhielten, festgenommen. Laut Polizeibericht unterzogen die Beamten die beiden 32- und 28-jährigen Frauen, die am Mittwoch gegen 2 Uhr mit ihrem Kleinbus auf der A8 in Richtung München unterwegs waren, nahe der Anschlussstelle Dachau/Fürstenfeldbruck einer Personenkontrolle. Sie befanden sich nach ersten Erkenntnissen auf der Ausreise nach Moldawien.

Bei einer aufenthaltsrechtlichen Überprüfung stellten die Beamten fest, dass beide Frauen die gesetzlich erlaubte Kurzaufenthaltsdauer von 90 Tagen innerhalb eines Zeitraums von 180 Tagen deutlich überschritten hatten. Die 32-Jährige war bereits im Mai 2024 und die 28-Jährige im Juli vergangenen Jahres eingereist. Somit befanden sie sich seit über 400 Tagen im Schengenraum. Beide Frauen konnten der Polizei zufolge keinen Aufenthaltstitel vorweisen und hielten sich somit unerlaubt in Deutschland auf.

Illegal eingereiste Moldawierin muss ins Gefängnis

Nach Angaben der Polizei kam bei weiteren Überprüfungen heraus, dass sich die 32-Jährige bereits mehrfach wegen des unerlaubten Aufenthalts im Bundesgebiet strafbar gemacht hatte. Einer Aufforderung zur Ausreise war sie nicht nachgekommen. Auch eine Abschiebung zeigte in der Vergangenheit keine Wirkung. Aufgrund von Fluchtgefahr nahmen die Streifenbeamten die beiden Frauen vorläufig fest und brachten sie vorerst auf die Dienststelle.

Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft wurde die 32-Jährige einem Richter vorgeführt, der einen Haftbefehl erließ. Die Beschuldigte wurde in eine Justizvollzugsanstalt gebracht. Die 28-Jährige durfte ihre Reise fortsetzen, nachdem sie einen Zustellungsbevollmächtigten benannt und eine Sicherheitsleistung in dreistelliger Höhe bezahlt hatte. (hop)