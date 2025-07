Theaterfreunde treffen mit „Kohlhiesels Töchter“ ins Schwarze

Einen mehr als gelungene Premieren-Abend feierten am Freitagabend die Theaterfreunde Wittelsbach vor der mit gut 280 Gästen vollbesetzten Tribüne am Sisi-Schloss im Aichacher Ortsteil Unterwittelsbach. Mit seiner eigenhändig in eine altbayerische Komödie umgeschriebenen Version des Kinofilms „Kohlhiesels Töchter“ traf Regisseur, Vorsitzender und Bühnenbaumeister Franz Mair wieder einmal voll ins Schwarze. Das bestens unterhaltene Publikum bedankte sich mit viel Szenenapplaus und abschließend mit donnerndem Beifall und Bravorufen.

Turbulent geht es zu auf dem mit viel Liebe zum Detail gestalteten Freilicht-Areal im Schlosspark. Mehr als 40 Mitspieler wirbeln rund um die „Schloßwirtschaft“ in Wittelsbach und lassen keine Minute Langeweile aufkommen. Alle überzeugen mit großer Spielfreude und Temperamt. Es herrscht ein Kommen und Gehen, oftmals begleitet von der rührigen Dorfgemeinschaft und der zünftigen Blaskapelle „D‘ Heinasprenga“ an der Spitze. Die Ton- und Lichttechniker haben stets die richtige Szene im Fokus und sorgen für stimmungsvolle Bühnenbilder.

Die Hauptdarstellerinnen überzeugen am Sisi-Schloss

Sehr überzeugend und voller Temperament verkörpert Sandra Brugger die bärbeißige und – nicht nur mit Worten – schlagkräftige Susi. Diese legt sich nicht nur mit ihrem kompletten Personal, sondern sogar mit dem Polizisten (Martin Wörle, Walchshofen) an. Dieser will einer Anzeige wegen Sachbeschädigung und versuchter Körverletzung nachgehen, wird von Susi jedoch buchstäblich in die Flucht geschlagen.

Nicht weniger präsent und wortreich überzeugt Katharine Rosenberger in der Rolle der liebenswerten Liesl. Die von allen herbei gesehnte Schwester der „Bissgurken“ erwartet ein großer Empfang, als sie nach drei Jahren Ausbildung am Bahnhof ankommt. Alle Wittelsbacher samt Bürgermeister (Theo Hell in einer Paraderolle), Blasmusik und Chor haben sich versammelt und stimmen, unterstützt vom mitsingenden Publikum, „Heidiheidoheida, jetz´ is´ die Liesl wieder da“ an. Deren Jugendfreund Toni, sehr emotional und mit viel Spielwitz von Mathias Witzenberger verkörpert, kann es kaum erwarten, die Liesl zur Frau zu nehmen.

Zwei Anzeigen sorgen für ein Verwirrspiel

Die Lacher hat auch Vater Kohlhiesel (Joe Wörle) auf seiner Seite. Er ist verzweifelt über den „Verschleiß an Arbeitskräften“ und richtet immer wieder den Blick gen Himmel zu seiner verstorbenen Amalie. Deren letzter Wille verlangt nämlich, dass erst die ältere Tochter Susi unter die Haube kommen muss. In seiner Not schaltet er eine Heiratsanzeige, während Susi unwissentlich gleichzeitig ein Stellenangebot für neues Personal aufgibt.

Bald treffen die unterschiedlichsten Bewerber ein und ein irrwitziges Verwirrspiel beginnt. Bei einem Muskeltest sortiert Susi schon mal vier davon aus. Aber nur einer der drei verbliebenen hat es tatsächlich auf die Stelle als Kellner abgesehen. Rolf (Martin Wörle, Oberwittelsbach) wird nach seinem viel belachten Melktest zwar als Knecht eingestellt. Er entpuppt sich aber als gerissener Heiratsschwindler, der es nur auf den Wert des Anwesens abgesehen hat.

Fingerhakeln und eine fingierte Hochzeit

Überzeugend agiert auch Andreas Hell in der Rolle des charmanten Studenten Peter, der nur die reizende Liesl im Blick hat. Doch dieser hat ja schon der Toni einen Heiratsantrag gemacht. Toni ist übrigens auch der einzige Mann, vor dem die Susi Respekt hat – obwohl sie beim Fingerhakeln vor der ganzen Dorfgemeinschaft gegen ihn verloren hat und nun eine Bierwette einlösen muss.

Susi Kohlhiesel (Sandra Brugger) misst sich mit Toni (Mathias Witzenberger) beim Fingerhakeln. Der Bürgermeister (Theo Hell, Mitte stehend)) überwacht die Regeln.

Beim Lichterfest wird gesungen, getanzt und gelacht – und viel getrunken. Nicht ohne Hintergedanken überredet Student Peter den angetrunkenen Toni zu einer „fingierten Hochzeit“ mit Susi. Toni könne sich ja wieder scheiden lassen und danach seine Jugendliebe Liesl heiraten. Somit ginge auch Amalies letzter Wille in Erfüllung. Toni gibt schließlich widerwillig sein „Ja“-Wort.

Auch die Nebenrollen sind großartig in Szene gesetzt

Nach der turbulenten Hochzeitsfeier schickt er seine Braut alleine ins Bett und macht sich beim Schnaps mit seinen Freunden über die „Kratzbürstn“ lustig: „Nimm Du sie, die Susi, mir ist sie einerlei. Nimm Du sie, die Susi, ich geb sie gerne frei“, singt er – und das Publikum stimmt freudig mit ein. Die Aussichten für ein Happy End stehen denkbar schlecht. Ob es dennoch dazu kommt, wird hier nicht verraten.

Nicht ohne Hintergedanken überredet Student Peter (Andreas Hell, Zweiter von links) den angetrunkenen Toni zu einer „fingierten Hochzeit" mit Susi. Toni gibt schließlich widerwillig sein „Ja"-Wort.

Neben den Haupt-Protagonisten sind auch die vielen Nebenrollen großartig in Szene gesetzt. Besonders viele Lacher erntet Hubert Brugger als Makler mit seinen Kaufinteressenten, allen voran das charmante ältere Ehepaar Meier, liebevoll dargestellt von Rita Obermair und Günter Jung.

Wann das Freilicht-Stück noch zu sehen ist

Das Publikum reagiert begeistert. Nach dem langanhaltenden Schlussapplaus kommt es noch zu vielen Gesprächen mit den Darstellern.

Weitere Freilicht-Aufführungen sind am Freitag, Samstag, Sonntag, 11./12./13. Juli, am Samstag, Sonntag, 19./20. Juli, und am Donnerstag, Freitag, 24./25. Juli. Spielbeginn ist jeweils um 20.30 Uhr, sonntags um 19.30 Uhr. Online-Reservierungen sind möglich unter www.theaterfreunde-wittelsbach.de.