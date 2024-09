Protestveranstaltung für inhaftierten Corona-Impfverweigerer vor der JVA Aichach

In einer als „Eilversammlung“ angemeldeten Protestveranstaltung haben am Sonntag vor der Justizvollzugsanstalt Aichach über 70 Menschen für die Freilassung eines 41-jährigen Soldaten demonstriert. Der Familienvater ist in Hungerstreik getreten. Er ist inhaftiert, weil er 2022 den Befehl für eine Corona-Pflichtimpfung verweigerte und nach einer Verurteilung die Geldauflage dafür nicht bezahlte. Der Mann nimmt weiter keine Nahrung, aber wieder Flüssigkeit zu sich. Ihm gehe es gut, so die Anstaltsleitung am Sonntag gegenüber Medien.

Der Bundeswehrsoldat musste vor einer Woche in Haft. Er wird unterstützt von seiner Familie und aus der impfkritischen Bewegung, die sich in der Coronazeit in Ablehnung der Pandemie-Maßnahmen der Regierung stark entwickelt hat, inzwischen aber abflaut. Das in dieser Szene einschlägige Onlinemagazin Multipolar hat den Fall publik gemacht. Das Magazin will nach eigenen Angaben „fundierte Herrschaftskritik“ üben, die über die „offiziell erwünschte“ Kritik (an Putin, Trump, China etc.) hinausgehe. So steht es zumindest auf der Website. Publizistisches Hauptthema ist von Beginn an die Corona-Pandemie.

Unteroffizier wird von Familie und impfkritischer Bewegung unterstützt

Auch der Aichacher Europaabgeordnete Friedrich Pürner (Bündnis Sahra Wagenknecht) unterstützt laut Multipolar den Inhaftierten. Pürner war früher Leiter des Gesundheitsamtes am Landratsamt Aichach und hat durch seine Kritik an den Corona-Maßnahmen und Politikern bundesweit für Aufmerksamkeit gesorgt. Er wurde zum Höhepunkt der Pandemiewelle von seinem Amt abberufen und prozessierte dagegen vor mehreren Gerichten.

Der Unteroffizier hat nach Angaben von Multipolar den Befehl zur Corona-Impfung im Jahr 2022 verweigert. Die Covid-Impfpflicht für Soldaten ist Ende 2021 vom Verteidigungsministerium angeordnet und mittlerweile wieder aufgehoben worden. Der Oberfeldwebel ist Ende 2022 vor Amtsgericht Ingolstadt wegen Befehlsverweigerung zu einer Freiheitsstrafe auf Bewährung von sechs Monaten sowie zur Zahlung von 2.500 Euro verurteilt worden. Das lehnte er ab, weil er sich laut Multipolar in einem Interview als unschuldig sehe und die Zahlung ein Schuldeingeständnis gewesen wäre. Weil er gegen diese Bewährungsauflage verstoßen hat, muss der Mann seine Haftstrafe absitzen.

BSW-Europaabgordneter Friedrich Pürner will mit Soldaten im Hungerstreik in der JVA sprechen

Pürner will mit dem in Aichach inhaftierten Oberfeldwebel sprechen. Das bestätigte der Europaabgeordnete gegenüber Multipolar. Bisher habe die JVA jedoch nicht auf die Anfrage reagiert. Am Sonntag wurde in Reden und mit Transparenten für die Freilassung des Mannes vor dem Gefängnis protestiert. Es gebe mittlerweile auch einen Spendenaufruf für den Inhaftierten. Die Anstaltsleitung kündigte an, dass sie sich in Kürze in einer Pressemitteilung detaillierter zu dem Fall äußern möchte.