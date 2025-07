Betrunkener baut nachts Straßensperre an der Martinstraße in Aichach

Ist es wirklich eine Straftat, wenn jemand mit Warnbaken eine Straßensperre errichtet und dann der Polizei dabei hilft, diese wieder zu entfernen? Und wie verhält es sich, wenn er dabei auch noch betrunken ist? Spielt es eine Rolle, ob Autofahrer sich über den Gehsteig noch daran vorbeiquetschen können? Mit zwei weiteren Personen soll das ein 42-jähriger britischer Staatsangehöriger, der in München wohnt, an der Aichacher Martinstraße getan haben. Der Angeklagte ist mehrfach vorbestraft. Doch am Amtsgericht Aichach kommt er mit einem blauen Auge davon – auch weil die Polizei den Vorgang nach Auffassung des Gerichts nicht ausreichend dokumentiert.

