Betrunkener E-Biker fährt Fußgängerin an: Sie bleibt bewusstlos liegen

In betrunkenem Zustand hat ein heute 20-Jähriger mit einem E-Bike eine junge Fußgängerin angefahren. Die 17-Jährige erlitt einen offenen Schlüsselbeinbruch und musste operiert werden. Der E-Bike-Fahrer stand nun wegen Straßenverkehrsgefährdung vor dem Amtsgericht Aichach.

Über seinen Verteidiger Ulrich Swoboda räumte er die alleinige Schuld an dem Unfall ein. Dieser geschah im Juli 2024 im Raum Affing. An diesem Tag fand eine Betriebsfeier beim Arbeitgeber des Angeklagten statt. Dort trank er reichlich Bier. Auf dem Nachhauseweg übersah er die 17-Jährige in der Morgendämmerung auf einem Geh- und Radweg und stieß mit ihr zusammen. Zu diesem Zeitpunkt hatte er ein Promille Alkohol im Blut. Beide verletzten sich und mussten im Krankenhaus behandelt werden.

Jugendliche war nach Zusammenstoß mit E-Bike-Fahrer im Raum Affing bewusstlos

Eine Zeugin schilderte die Verletzungen: Diese seien für das Mädchen sehr schmerzhaft gewesen. Die Jugendliche berichtete, sie sei nach dem Aufprall bewusstlos gewesen. Bis heute könne sie sich nicht an das Geschehen erinnern. Neben einer schweren Gehirnerschütterung erlitt sie einen doppelten Bruch des Schlüsselbeins.

Sie musste operiert werden. Der jungen Frau wurden eine Metallplatte und acht Schrauben eingesetzt. Unter der bleibenden, zehn Zentimeter langen Narbe leide sie noch immer. Als Auszubildende in einem Handwerksberuf war sie sechs Wochen lang arbeitsunfähig. Im Herbst muss sie laut eigener Aussage erneut operiert werden, um die Platte entfernen zu lassen.

Angeklagter: „Ich habe großen Mist gebaut. Es tut mir furchtbar leid“

Staatsanwältin Rebekka Tichi forderte für den Angeklagten ein dreimonatiges Fahrverbot, die verpflichtende Teilnahme an mehrtägigem Verkehrsunterricht sowie die Zahlung von 600 Euro an einen gemeinnützigen Verein. Der Verteidiger hielt ein einmonatiges Fahrverbot für ausreichend. Er empfahl, die Geldstrafe dem Unfallopfer zukommen zu lassen. Sein Mandant sei derzeit arbeitslos und verfüge nur über ein monatliches Einkommen von 675 Euro. Für mögliche Schmerzensgeldansprüche müsse er selbst aufkommen, da er zum Unfallzeitpunkt keine private Haftpflichtversicherung abgeschlossen hatte.

Der Angeklagte räumte ein: „Ich habe großen Mist gebaut und es tut mir furchtbar leid, was ich dem Unfallopfer angetan habe. Ich möchte mich aufrichtig bei ihr entschuldigen.“

Jugendrichterin Eva-Maria Grosse verurteilte ihn zu einer Zahlung von 800 Euro an das Unfallopfer, zu einem einmonatigen Fahrverbot und zur Teilnahme an einem Verkehrsunterricht. Sie richtete einen eindringlichen Appell an den 20-Jährigen: Er solle sich bis zu seinem Lebensende fragen, welche Folgen sein Handeln für andere haben könne. In diesem Fall seien sie gravierend gewesen. Es sei keine gute Idee, betrunken Fahrrad zu fahren, so die Richterin. Das Urteil ist bereits rechtskräftig. Der Verteidiger nahm es noch im Gerichtssaal an.