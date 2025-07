Vater und Stiefmutter sollen sechsjährigen Jungen geschlagen, gefesselt und eingesperrt haben

Das mutmaßliche Martyrium eines kleinen Jungen aus dem Landkreis Aichach-Friedberg wird am Amtsgericht Augsburg Thema eines Prozesses. Vor dem Jugendschutz-Schöffengericht stehen wegen Misshandlung und Freiheitsberaubung der Vater sowie die Stiefmutter des Buben, der zum Zeitpunkt des Geschehens zwischen fünf und sechs Jahre alt war.

Zwischen Januar 2024 und Januar 2025 sollen sie ihn geschlagen und verletzt haben. Außerdem sperrten die Angeklagten den Geschädigten laut Anklage ohne Essen und Trinken für längere Zeiträume im Heizungsraum, der Abstellkammer und im Kinderzimmer ihres Wohnhauses ein. Hierbei sollen sie den Buben mit Kabelbindern an Armen und Fußgelenken gefesselt und ihm eine Windel und einen Beißring gegeben haben.

Misshandlung durch die Eltern: Im Winter kann der kleine Junge fliehen

Durch die fortdauernde Vernachlässigung und Misshandlung entwickelte sich der bis dahin altersgerecht entwickelte Junge massiv zurück. Im Januar 2025 konnte er den Ermittlungen zufolge aus dem Wohnhaus flüchten und wurde nur leicht bekleidet allein auf der Landstraße im Landkreis Aichach-Friedberg von einer Zeugin angetroffen. Ihr schilderte er, dass er von zu Hause weggelaufen sei, weil sein Vater ihn einsperre.

Das Ehepaar kam daraufhin, wie unsere Redaktion damals berichtete, wegen Flucht- und Verdunkelungsgefahr in Untersuchungshaft. Genauere Angaben machte die Kriminalpolizei zu dem damaligen Zeitpunkt auf Rückfrage wegen der laufenden Ermittlungen und zum Schutz des kleinen Jungen nicht.

Eltern vor Gericht: Verhandlung am 22. und 24. Juli 2025

Nun berichtet das Amtsgericht Augsburg, dass die Angeklagte nach dem Tod der Mutter des Buben und ehemaliger Ehefrau des Angeklagten den Vater kennenlernte und heiratete. Sie zog mit ihren eigenen Kindern bei dem Angeklagten ein. Wenige Monate darauf eskalierte das Familiendrama offenbar. Nach Bekanntwerden der Tat wurden auch die anderen bei dem Ehepaar lebenden Kinder in behördliche Obhut genommen.

Der Prozess beginnt am Dienstag, 22. Juli, um 9 Uhr am Amtsgerichts Augsburg. Die Verhandlung ist als öffentlich angesetzt und wird voraussichtlich am 24. Juli fortgesetzt. (AZ)