„Benzinfreaks“ treffen sich beim Autocross in Raderstetten

Blauer Qualm hängt in der Luft und der Geruch nach Benzin. Dazu das markante Geräusch von Autos, die möglichst mit Vollgas über eine Piste auf einem Acker rasen. All das erleben rund 1700 Besucherinnen und Besucher am Sonntag bei der Kirchweihrallye des Motorclubs (MC) Sielenbach. Zum 43. Mal findet der Autocross heuer statt. Auf diesem Acker beim Sielenbacher Ortsteil Raderstetten jedoch zum ersten Mal. Die Rennleitung hat die Streckenführung im Motodrom aus einem bestimmten Grund kurzfristig geändert.

