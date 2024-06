Radsport

Quer durch Aichach-Friedberg: Das ist bei der Radtourenfahrt geboten

Es geht wieder in den sattel: Bei der Radtourenfahrt durch das Wittelsbacher Land ist wieder einiges geboten. Auf fünf Routen geht es von Aichach aus durch das Wittelsbacher Land. Foto: Brigitte Glas

Plus Bei der achten Auflage der Radtourenfahrt durch das Wittelsbacher Land gibt es am Sonntag wieder fünf verschiedene Strecken. Das ist geboten.

Von Brigitte Glas

Es ist wieder soweit: Am Sonntag veranstaltet der RSC Aichach die diesjährige Radtourenfahrt im Wit-telsbacher Land. Alle Radfahrerinnen und Radfahrer sind dazu eingeladen. Bei der achten Auflage der Großveranstaltung gibt es wieder fünf verschiedene Strecken für unterschiedliche Radtypen.

Gestartet wird a in Aichach. Los geht es an der Vierfachturnhalle des Gymnasiums. Dort ist auch für alle Routen der Zielpunkt. Die kürzeste Strecke, die sogenannte Familientour ist 39 Kilometer lang. Über Klingen und Sielenbach geht es nach Laimering nach Dasing. Über Taiting und Taiting wird Richtung Ziel geradelt. Schon anspruchsvoller ist die 62 Kilometer lange Strecke. Hierbei passieren die Radler ebenfalls Laimering, biegen dann aber Richtung Adelzhausen ab. Über Rinnenthal und Paar geht es nach Friedberg und Dasing, wo eine von drei Verpflegungsstationen aufgebaut ist. Über Sulzbach geht es zurück nach Aichach. Nochmals rund 35 Kilometer mehr ist bei Tour C zu bewältigen. Diese ist bis nach Dasing identisch mit der 56-Kilometer-Route. Dann geht es über Haberskirch und Frechholzhausen nach Affing. Über Stotzard und Allmering geht es zum zweiten Verpflegungspunkt nach Aindling. Die Radsportlerinnen und Radsportler machen sich dann über Igenhausen, Motzenhofen und Oberbernbach auf den Rückweg.

