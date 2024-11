Schützenmeister Anton Gröber gibt das Amt in jüngere Hände

Die Generalversammlung stand bei den Rapperzeller Schützen (Gemeinde Schiltberg) an. Schützenmeister Anton Gröber ließ das Jahr Revue passieren und kam dann zum wichtigsten Tagespunkt: der Neuaufstellung der Führungsmannschaft. Gröber stellte sich selbst nicht mehr zur Wahl. Er konnte sein Amt an Stefan Binzer übergeben, der bereits als Vorgänger in dieser Funktion aktiv war. Für die übrigen Ämter konnte eine neue und deutlich jüngere Generation gewonnen werden, die sich zur Verfügung stellte, um das Ruder zu übernehmen.

