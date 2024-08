Werner Stocker aus Rapperzell feiert 80. Geburtstag

Werner Stocker aus Rapperzell (Gemeinde Schiltberg) feierte kürzlich bei guter Gesundheit seinen 80. Geburtstag. Aufgewachsen ist er mit vier Geschwistern beim „Köher“ in Rapperzell.

Der gelernte Maurer arbeitete zwölf Jahre lang beim Baugeschäft Amon in Aichach. Anschließend war er bis zum Renteneintritt 40 Jahre lang Lkw-Fahrer bei der Tiefbaufirma Schneider in Tandern (Kreis Dachau). 1971 verehelichte er sich mit Gabriele Erbrich aus Hilgertshausen. Zusammen mit seiner Ehefrau übernahm er den elterlichen Hof. Werner Stocker war stets ein leidenschaftlicher Nebenerwerbslandwirt. Aus der Ehe gingen die Söhne Werner, Markus und Andreas hervor. Heute freut sich Werner Stocker über fünf Enkelkinder. Das Angeln gehört zu seinen Hobbys, und so zählt er zum Kreis der Weilachfischer. Gerne hilft er noch im großen landwirtschaftlichen Betrieb mit, den die Söhne Werner und Markus betreiben.

Zum Geburtstag gratulierten natürlich Ehefrau Gabriele, die Kinder mit Familien, aber auch Schiltbergs Bürgermeister Peter Kellerer, Verwandte, Nachbarn und Bekannte, ehemalige Arbeitskollegen, der Schiltberger Pfarrgemeinderat sowie die Vorsitzenden samt Fahnenabordnungen der Rapperzeller Feuerwehr und der Zeller Schützen Rapperzell. Auch die Filiale Schiltberg der Sparkasse Aichach-Schrobenhausen und die Geschäftsstelle Schiltberg der Raiffeisenbank Aresing-Gerolsbach zählten zu den vielen Gratulanten.