Bewerber geben Baugrundstücke "Am Brunnen" in Rehling wieder zurück

Nachdem jahrelang die Nachfrage nach Baugrundstücken hoch gewesen ist, hat Rehling zuletzt andere Erfahrungen gemacht.

Rund 40 Bauplätze gibt es insgesamt in dem großen Baugebiet "Am Brunnen" im Osten der Gemeinde Rehling. Viele Familien wohnen bereits dort. Doch es gibt auch noch leere Grundstücke, die auf einen Bauherren warten. Zuletzt wurden sechs weitere Bauplätze ausgeschrieben, die auch schnell an sechs Bewerber vergeben werden konnten. Ganz so einfach war es aber offenbar doch nicht. Wie Bürgermeister Christoph Aidelsburger bei der Bürgerversammlung berichtete, hatten alle der sechs zugeteilten Baubewerber ihren Platz kurzfristig wieder abgesagt. Sie wurden neu ausgeschrieben - mit mehr Erfolg. Ein paar von ihnen wurden zwischenzeitlich beurkundet. Weiterhin in gemeindlichen Besitz befinden sich aber derzeit noch zwei Grundstücke.

Bei der geplanten Erweiterung des Gewerbegebietes in Oberach scheint es dagegen eine positive Wendung zu geben. Ein Grundstück konnte die Gemeinde bereits erwerben, jetzt benötigt man aber noch weitere Flächen, um eine Erweiterung des bestehenden Gebietes zu verwirklichen. (at)

