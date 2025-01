Busfahrer Michael Rotter fährt unfallfrei eine Million Kilometer

Die Internationale Road Transport Union (IRU) verleiht jedes Jahr das IRU-Diplom D’ Honneur an besonders erfahrene Berufskraftfahrer im Straßenverkehr. In diesem Jahr erhielt der 48-jährige Michael Rotter laut Mitteilung das begehrte internationale Diplom. Er ist seit 2004 bei der Firma Hörmann Reisen als Reisebusfahrer im internationalen Verkehr beschäftigt. Die Auszeichnung wird alljährlich unter strengen Kriterien vergeben. Dazu gehören neben der unfallfreien Kilometerzahl von mindestens einer Million auch zwanzig Jahre als Berufskraftfahrer, davon mindestens fünfzehn im internationalen Verkehr. Die Antragsteller dürfen zudem keine Verstöße gegen Verkehrsregeln in den letzten fünf Jahren vorweisen. Insgesamt wurden in Deutschland 79 Omnibusfahrerinnen und -fahrer, davon 22 aus Bayern, mit dem IRU-Diplom ausgezeichnet.

