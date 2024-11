Der Rehlinger Advent findet am Sonntag zum 20. Mal statt

Ein kleines Jubiläum feiert der Adventsmarkt der Gemeinde Rehling am Sonntag, 1. Dezember. Zum 20. Mal findet der beliebte Markt auf dem Rathausplatz statt. Parallel dazu gibt es in der Pfarrkirche wieder ein Adventskonzert. Die Wetterprognosen versprechen gute Bedingungen.

Der Rehlinger Advent wurde zwar schon vor 22 Jahren ins Leben gerufen, doch zweimal (2020 und 2021) verhinderte Corona das Markttreiben, sodass die Jubiläumsveranstaltung erst heuer stattfindet. Der damalige Bürgermeister Alfred Rappel und viele Vereine hatten die Veranstaltung auf den Weg gebracht. Es war von Beginn an ein Treffen, von der auch Menschen und Institutionen aus der Region profitierten. Die Vereine arbeiten alle ehrenamtlich und bekommen nur eine kleine Entschädigung für ihren Einsatz. Der Haupterlös geht seit dem ersten Markt in eine Kasse, die vom Bürgermeister verwaltet und jährlich zum Großteil an immer neu festgelegte Einrichtungen ausgeschüttet wird. So wurden schon viele tausend Euro gespendet.

Der Adventsmarkt in Rehling lockt mit einem feinen kulinarischen Angebot

Der 20. Rehlinger Advent beginnt am 1. Adventsonntag nach dem Gottesdienst gegen 11 Uhr auf dem Rathausplatz, wo er von Bürgermeister Christoph Aidelsburger eröffnet wird, musikalisch begleitet von Musikanten der Rehlinger Blaskapelle. Die Vereine sorgen für ein reichhaltiges kulinarisches Angebot. Neben Würstl und Steaks gibt es auch wieder eine Kürbissuppe, den Pragerschinken in der Roggensemmel und zusätzlich ein Raclette-Brot, leckere Waffeln und vieles mehr. Zu den angebotenen Getränken zählt auch die Feuerzangenbowle. An den Ständen bietet unter anderem die Pfarrei Eine-Welt-Waren an, vom örtlichen Kindergarten kommen diverse Bastelsachen.

Gegen 15 Uhr hat der Nikolaus seinen Besuch angesagt. Er wird Süßigkeiten an die Kinder verteilen. Um 16 Uhr findet in der Pfarrkirche das Adventskonzert statt. Anschließend dürfte es wieder richtig voll werden auf dem Areal, wenn sich die Bürger neben Weihnachtsbaum und Krippe zum gemütlichen Ratsch treffen.

Icon Vergrößern Eine Aufnahme vom Rehlinger Advent 2023 mit natürlicher winterlicher Stimmung und vollem Rathausplatz. Foto: Josef Abt Icon Schließen Schließen Eine Aufnahme vom Rehlinger Advent 2023 mit natürlicher winterlicher Stimmung und vollem Rathausplatz. Foto: Josef Abt

Aufbau der Hütten ist bereits am Freitag, 29. November, gegen 8 Uhr. Dazu sind freiwillige Helfer willkommen, um die Bauhofmitarbeiter zu unterstützen. Als Belohnung gibt‘s ein Weißwurstfrühstück für die Helfer. Auch der Stromanschluss wird installiert, sodass die Vereine am Samstagvormittag mit dem Einrichten und Dekorieren ihrer Stände beginnen können. Die Hütten oder auch Marktstände wurden in den vergangenen Wochen neu gebaut, in Zusammenarbeit mit der Marktgemeinde Aindling. Ein Teil der Stände hatte am Wochenende in Aindling bereits Premiere. Beide Gemeinden lagern ihre Hütten in ihrem Bauhof ein.