Drei Chöre bescheren dem Publikum adventlichen Hörgenuss in Rehling

Einen regelrechten Ohrenschmaus erlebten Hunderte von Zuhörerinnen und Zuhörern in der fast voll besetzten Rehlinger Pfarrkirche. Davon kam auch ein Großteil aus dem Augsburger Raum, denn viele Mitwirkende aus den drei Chören, die auftraten, kamen aus Augsburg und Umgebung.

Der in Rehling ansässige Chorleiter Hans-Ulrich Höfle hatte das Konzert mit „seinen“ Chören organisiert. Es beteiligte sich der gemischte Chor Quarterpast aus der Firnhaberau. Er hat mit etwa 30 Sängerinnen und Sängern ein beachtlich hohes musikalisches Niveau erreicht. Erstmals brachte Höfle mit dem „Frohsinn-Chor Augsburg-Lechhausen“ einen weiteren gemischten Chor mit. Das Programm vervollständigte der Männergesangverein Hainhofen, einer der noch wenigen reinen Männerchören im Umkreis. Insgesamt betreut Höfle vier Chöre. Er ist als Klavierbauer und Klavierstimmer und durch seine Tätigkeit an der Musikschule Neusäß auch beruflich eng mit der Musik verbunden.

Für Auftakt sorgte der elfköpfige Männerchor mit „Auf, auf, es kommt der Tag“. Danach reihte sich der gemischte Chor aus Lechhausen bei den Männern ein und sie leiteten gemeinsam mit „Exsultate Jubilate“ auf die Vorfreude auf Weihnachten über. Zwischenzeitlich waren alle Konzertteilnehmer vor dem Altarraum aufmarschiert. Die rund 60 Männer und Frauen bildeten auch optisch mit ihren verschiedenfarbigen Schals ein sehenswertes Bild im dezent beleuchteten Gotteshaus.

Eine Abordnung aus der Ukraine lauscht dem Konzert in Rehling

Caroline Höfle führte einfühlsam durch das Programm mit besinnlichen Gedanken zu den Liedern. Ihre Worte beinhalteten die Bitte, „dass uns wieder mehr Frieden geschenkt wird“. Da wird auch eine anwesende Abordnung aus der Ukraine (Bukowina Gemeinde Woloka) genau hingehört haben. Diese war zu Gast in Thierhaupten und besuchte mit dem dortigen Bürgermeister Toni Brugger das Konzert. Dazu passte der Canon „Dona Nobis Pacem“ (Gib uns Frieden). Nach dem Aufruf zum Mitsingen an das Publikum war die Kirche im Nu mit vollem Klang erfüllt.

Weitere Lieder waren „Es ist ein Ros entsprungen“ oder „The rose“, ein bekannter Popsong für einen Film. Sehr stimmgewaltig und sangesfreudig präsentierte sich Quarterpast mit „Carol oft he bells“ und „Lord oft the dance“. Dann leistete der Männerchor mit einem „Spiritual“ einen weiteren Beitrag. Ebenso gelungen war auch die Geschichte des kleinen Trommlers, der sich auf den Weg macht, um für das Jesuskind zu spielen. Auf dem Programm stand mit „Lasst das Lied der Liebe weiterklingen“ ein neues Weihnachtslied, aber auch das bekannte „Ich steh an deiner Krippe hier“ durfte nicht fehlen.

Die Art der Lieder und die Besetzung wechselten ständig. Quarterpast sang „Leise rieselt der Schnee und „Joy to the world“, der Frohsinn besang in „We three kings“ die Heiligen Drei Könige. Dann kam das große Finale mit „Adeste Fideles“, nicht ohne sich aber bei den sechs Musikern zu bedanken, die für vorweihnachtliche Klänge mit ihren Instrumenten gesorgt hatten. Zum Schluss gab es einen verdienten, lang anhaltenden Applaus.