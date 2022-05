Ein Biomüsli aus Rehling zählt zu Bayerns besten Bioprodukten

Plus Die Familie Strobl freut sich über eine Auszeichnung für ihr "Lechtaler Spezial Hof-Müsli". Alle Zutaten dafür kommen aus dem eigenen Betrieb.

Eines von Bayerns besten Bioprodukten kommt aus Rehling. Es handelt sich um das Lechtaler Spezial Hof-Müsli aus dem Betrieb der Familie Strobl in Rehling und gehört zu den Siegern eines entsprechenden Wettbewerbes. Doch die Strobls produzieren nicht nur das prämierte Müsli. Ihr Kerngeschäft sind Kürbiskerne.