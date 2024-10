Eine optimale Wasserwelt spielerisch erkunden

„Wasser in Stadt, Land, Fluss“ ist der Titel einer interaktiven Wanderausstellung, die vier Tage lang an der Grundschule Rehling gastierte. An interaktiven Bildschirmen begleiten Botschafter durch das Spiel und regen mit Rätselfragen zum Nachdenken und Punktesammeln an. Das Bayerische Landesamt für Umwelt finanziert die Ausstellung. Vier Tage lang konnten sich alle Klassen spielerisch damit beschäftigen und so viel über das Thema lernen. Schulleiterin Sabine Weiß zufolge war Rehling eine von rund 40 Schulen in Bayern, die den Zuschlag für die Wanderausstellung bekamen.

