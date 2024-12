Helmut Forster ist „Jubiläumskönig“ bei den Alpenrose-Schützen

Die Bekanntgabe der neuen Schützenkönige gehört zum würdigen Jahresabschluss des Schützenvereins Alpenrose Rehling. In der Jugendklasse verteidigte Vorjahressieger Marcus Büchler aus dem Rehlinger Ortsteil Oberach seinen Titel. Er wurde mit einem 61,6-Teiler Sieger vor Jolina Obermaier (78,7) und Timo Schuster (88,0). Auch in der Klasse Luftpistole gab es einen „Wiederholungstäter“: Vorjahressieger Helmut Forster ließ mit einem 44,4-Teiler alle hinter sich. Er wurde mit seinem zehnten Titel zum „Jubiläumskönig“ und verwies Stefanie Gamperl auf den zweiten Platz (56,0-Teiler). Auf Platz drei landete ein Neuling in dieser Disziplin: Claudia Vötterl-Smid. Auch in der Schützenklasse gibt es ein bekanntes Gesicht, wenngleich ihre letzten Titel schon ein wenig zurückliegen: Angela Schlögl wird den Schützenverein 2025 bei wichtigen Veranstaltungen repräsentieren. Sie schaffte einen 11,8-Teiler. Ganz knapp dahinter landete Luisa Schopf (13,7) und ebenfalls nur mit geringem Abstand landete Jessica Büchler (15,3) auf Rang drei. Alle drei erhielten die Königsscheibe und von den bisherigen Amtsinhabern die Schützenketten überreicht. Das reguläre Winterschießen wird am 3. Januar ab 18 Uhr in der Schüler-, Jugend- und Seniorenklasse weitergeführt.

