Hörmann-Kunden starten ihre Reise in Rehling jetzt im Holzpavillon

Plus Das Rehlinger Busunternehmen eröffnet sein zweigeschossiges Reiseterminal auf dem Betriebshof. Warum der Pavillon selbst eine aufwendige Reise hinter sich hat.

Mehrere Monate lang wurde auf dem Betriebshof des Reiseunternehmers Hörmann-Reisen im Rehlinger Ortsteil Unterach gewerkelt. Jetzt ist das Holzgebäude - ein architektonisch gelungener, zweigeschossiger Pavillon mit einer filigranen Fassade - fertig. Statt des sonst üblichen Betriebsfestes wurden Familie, Mitarbeiter, Freunde und Geschäftspartner sowie am Bau beteiligte Handwerker zur Eröffnung des neuen Reisterminals und Bürogebäudes eingeladen.