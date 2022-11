Kindergarten Arche Noah in Rehling wird saniert und ausgebaut

Plus Der Gemeinderat macht Druck, damit der Bau im alten Kindergarten 2023 starten kann. Dort sind Hort und Krippe untergebracht. Der Bedarf wird in Zukunft steigen.

Bei der Bürgerversammlung wurde es bereits öffentlich angekündigt, jetzt soll das Projekt auch schnell umgesetzt werden: die Sanierung und der Ausbau des alten Rehlinger Kindergartens "Arche Noah". Der Gemeinderat hat in seiner jüngsten Sitzung alles in die Wege geleitet.