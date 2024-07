Blaualgen im Uferbereich des Oberacher Badesees entdeckt

Das Gesundheitsamt Aichach-Friedberg hat bei Wasserproben im Badesee Oberach Blaualgen gefunden. Wie das Landratsamt in einer Pressemitteilung bekannt gab, konnte man am Montag bei turnusmäßig festgelegten Proben der Badeseen im Landkreis die Blaualgenart Cyanobakterium Tychonema im Uferbereich des Sees nachweisen. Kinder und Hunde sollten dort nicht mehr baden. Für Wassersportler bestehe laut Landratsamt aber keine Gefahr.

Diese Blaualgengattung wachse bevorzugt am See- und Ufergrund sowie an Pflanzenteilen oder Treibgut wie Stöcken oder Ästen und stelle das Nervengift Anatoxin A her. Eine massenhafte Vermehrung der Alge sei an rot-braunen Teppichen zu erkennen. Innerhalb derer könne der Anatoxin-Gehalt laut dem Landratsamt Aichach-Friedberg sehr hoch sein.

Algengift kann Nervenausfälle, Krämpfe und Atemstillstand auslösen

Das Gift kann im Extremfall zu Nervenausfällen, Krämpfen bis zum Atemstillstand frühen. Für eine Vergiftung müsse ein Mensch aber mehrere Klumpen der roten Teppiche verschlucken. Hautkontakt allein stelle jedoch keine ernsthafte Gesundheitsgefahr dar und könne allenfalls zu Hautirritationen führen

Schwimmer und Wassersportler seien nicht gefährdet, da die Algen im freien Wasser nicht wachsen und sie keine größeren Mengen des Algenteppichs zu sich nehmen würden. Anders sehe es nach Mitteilung des Landratsamtes aber bei Kleinkindern und Hunden aus, die sich vornehmlich im Uferbereich aufhalten.

Situation am Oberacher Badesee wird weiter beobachtet

Kinder würden demnach gerne Dinge in den Mund nehmen. Ähnlich sehe es bei Tieren aus. So kämen sie leichter mit der Alge in Berührung. Selbst, wenn mit bloßem Auge keine Algen zu erkennen seien, sollte weder aus dem See getrunken, noch Anschwemmgut berührt werden. Die Situation am Oberacher Badesee werde weiter beobachtet, so das Landratsamt.