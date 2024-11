Rehling geht mit vielen Ministranten ins neue Kirchenjahr

Mit dem Christkönigsfest wurde in der Pfarrei Rehling das alte Kirchenjahr abgeschlossen. Am ersten Adventssonntag beginnt das neue Kirchenjahr – in Rehling mit einer großen Schar von Ministranten und Ministrantinnen. Pater Thomas (links) und Mesnerin Ursula Higl freuten sich über die zahlreichen Messdienerinnen und Messdiener und darüber, dass es unter den Heranwachsenden immer wieder die Bereitschaft zum Altardienst gibt. Die 21 Buben und Mädchen werden in den kommenden Wochen verstärkt im Einsatz sein.

