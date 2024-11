Rehlinger Bürgerhilfe will Hochwasseropfer unterstützen

Die Bürgerhilfe Rehling unterstützt Flutopfer der Gemeinde. Das hat der Verein in einem Schreiben mitgeteilt, das der aktuellen Ausgabe des Rehlinger Gemeindeblatts beilag. Der Verein besteht schon nun schon seit vielen Jahren und hat es sich zur Aufgabe gemacht, in Not geratenen Gemeindebürgern zu helfen. Eine solche Unterstützung wurde nun auch für die Flutopfer des Juni-Hochwassers, das auch größere Gemeindeteile von Rehling betroffen hat, beschlossen.

Im Gemeindebereich Rehling gibt es viele Betroffene, die massive Schäden an ihrem Eigentum erleiden mussten. Diese Menschen will der Verein finanziell unterstützen. Für viele sei das zwar nur ein „Tropfen auf den heißen Stein“, doch damit solle der entstandene Schaden gemindert werden.

Antragsformular für Rehlinger Hochwasseropfer

Ansprechpartner sind der Vorsitzende Xaver Hörmann sowie der Zweite Vorsitzende, Bürgermeister Christoph Aidelsburger. Beide appellieren an die Betroffenen, sich nicht zu scheuen und den Vordruck auf der Rückseite des Flugblatts auszufüllen und bei Xaver Hörmann oder Christoph Aidelsburger abzugeben. Falls diese Antragsformulare nicht überall angekommen sind, können in der Gemeinde diese nach Bedarf abgeholt werden.