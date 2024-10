Kühler Auftakt für den Herbstmarkt auf Schloss Scherneck

Große Bereiche auf Schloss Scherneck waren mit Sitzgelegenheiten und Tischen hergerichtet, doch das Wetter machte den Veranstaltern der Herbst- und Gartentage zum Auftakt am Donnerstag und am Freitag einen Strich durch die Rechnung. Bei ungemütlichen Temperaturen blieb die Zahl der Besucher an den ersten beiden Tagen weit unter denen der Vorjahre. Noch bis Sonntag dauern die Herbst -und Gartentage an.

Diejenigen, die gekommen waren, waren dick vermummt und hatten ihren Rundgang durch die Ausstellerbuden auch bald wieder beendet. Gefragt waren warme Getränke und warme kulinarische Schmankerln wie Feuriges aus Ungarn. Trotzdem waren die Besucher auch in Kauflaune, wie Sabine Nötzel von der Veranstaltungsleitung berichtete.

Blumen aus Holland direkt vom Lastwagen

Großen Zulauf von den Gartenfreunden hatte das Angebot direkt vor dem Eingang, wo ein großer Lastwagen aus Holland postiert ist, der mit einem Meer von Blumen und Stauden auf die Herbst- und Gartentage einstimmt. Hier gibt es einheimische und exotische Gewächse. Zu finden war vielerlei für Garten und Haus in verschiedenen Formen und Werkstoffen, Gebilde aus Stein ebenso wie kunstvoll und naturgetreu gestaltete Tiere aus Blech wie Elefanten, Löwen oder Gazellen.

Es gab spezielle und edle Grills, Herbstmode, Tischzauberei, zudem heimisches und exotisches Obst und Gemüse. Schmuck in vielen Variationen, gedrechselte Spielsachen oder Kochzubehör, Käse oder spezielle Säfte und Liköre rundeten das Angebot ab. Dazu gab es einen Stand mit einem großen Angebot an „Leckerlis“ für den Vierbeiner.

Eingemummt flanierten die Besucherinnen und Besucher am Donnerstag und Freitag im Schlosshof. Foto: Josef Abt

Zur Unterhaltung speziell für die Kleinen waren zwei Reitpferde im Einsatz und ein Zauberer, der in seinem meist gut gefüllten, warmen Zelt verblüffende Tricks vorführte. Musikalisch sorgten eine Big Band sowie Trommler und Drehorgelspieler für Abwechslung. In den Nebengebäuden der Schlossanlage waren Schmuck und Handwerkerware, weihnachtliche Engelmotive aus Federn und vieles mehr zu finden wie kunstvolle, filigrane Faltkarten aus Vietnam.

Markt auf Scherneck dauert bis Sonntag

Jetzt hoffen die Veranstalter auf besseres Wetter am Wochenende. Geöffnet ist am Samstag, 5. Oktober, und Sonntag, 6. Oktober, jeweils von 10 bis 18 Uhr.