So geht es weiter mit dem Breitbandausbau in Rehling

Plus Die Gemeinde steigt in ein neues Förderprogramm des Bundes ein. Haushalte bekommen Glasfaseranschluss kostenlos. Ausgenommen sind Vodafone-Kunden.

Die Gemeinde Rehling will den Breitbandausbau im Gemeindebereich verbessern. Die erforderlichen Schritte werden nun eingeleitet. Das hat der Gemeinderat am Donnerstag einheitlich beschlossen. Basis der Entscheidung ist die neue Förderrichtlinie der Bundesregierung.

Die "Gigabit-Richtlinie 2.0" regelt, dass der Bund aktuell 50 Prozent der Ausbaukosten übernimmt, der Freistaat schießt weitere 40 Prozent zu. Somit müssen die Gemeinden lediglich zehn Prozent der Kosten tragen. Die erhöhte Förderzusage machte es den Mitgliedern im Gemeinderat leicht, diese Maßnahme positiv zu sehen.