Treffen mit hochwertigen Sportwagen und Oldtimern auf Scherneck geplant

Der Innenhof von Schloss Scherneck bei Rehling wird am Samstag, 24. August, zwischen 15 und 20 Uhr zu einem besonderen Treffpunkt. Unter dem Motto „Spotlight Scherneck“ sind dort besondere Sportwagen und Oldtimer zu sehen. Organisiert wird das Treffen von einem Freundeskreis, der die Veranstaltung dort etablieren möchte.

Ein alter Audi Sport Quattro neben einem neuen Lamborghini oder einem Ferrari. Eine Konstellation, die man so leicht nicht wieder finden würde und gerade deshalb für Besucherinnen und Besucher interessant sei, kann sich Martin Stollreiter vorstellen. Der Aindlinger organisiert heuer das Treffen. Allerdings zum ersten Mal in so großem Rahmen und auf Schloss Scherneck.

Die ersten Treffen erfolgten privat im Rahmen von Grillfeiern

Früher sei er mit Freunden und Bekannten viel international unterwegs gewesen und zu Veranstaltungen gefahren, erzählt er. Dann entstand die Idee zu gemeinsamen Treffen, die allerdings am Anfang noch privat im Rahmen von Grillfeiern erfolgten. „Irgendwann waren es zu viele Autos“, so Stollreiter. Für ein größeres Treffen habe ihnen aber immer der passende Ort gefehlt. Ihn haben sie mit Schloss Scherneck nun gefunden.

Wie viele Fahrzeuge genau zu sehen werden, da will sich Stollreiter nicht festlegen. „Eine größere Anzahl“ auf jeden Fall. Je nachdem, welchen Anklang die Veranstaltung findet, sollen die Treffen regelmäßig auf dem Schlossgelände bei Rehling stattfinden und nach und nach größer werden.