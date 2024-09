Anschlussbus für Schüler weiterführender Schulen

Für Kinder und Jugendliche aus dem Pöttmeser Ortsteil Reicherstein, die weiterführende Schulen besuchen, gibt es nun – während der Bauarbeiten in Reicherstein – einen Anschlussbus nach Echsheim. Monika Lang von der Rathausverwaltung organisierte ihn in Absprache mit dem Landkreis. Reichersteins Ortssprecher Martin Steinbacher hatte in der vergangenen Sitzung des Marktgemeinderats um eine Lösung gebeten. Für Kinder, die zur Schule nach Pöttmes müssen, hatte die Marktgemeinde einen Kleinbus organisiert, der sie zur Haltestelle des Linienbusses nach Echsheim bringt. Die anderen, die beispielsweise nach Meitingen oder Schrobenhausen müssen, waren dabei nicht berücksichtigt. Denn für die Fahrten an weiterführende Schulen ist der Landkreis zuständig. Er und die Gemeinde teilen sich nun die Kosten pro Kind. Das Busunternehmen Johann Spangler erhielt den Auftrag. (nsi)

