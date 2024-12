Adventsandacht im Regen in Rettenbach

Jedes Jahr am zweiten Adventssonntag findet eine Andacht an der Marienkapelle in Rettenbach (Gemeinde Kühbach) statt. Trotz Regen kamen viele zum gemeinsamen Gebet mit Pfarrer Simon Fleischmann zusammen. Erika Braunmüller sorgte mit dem Kinderchor für stimmungsvollen Gesang. Im Hof der Familie Krucker verkaufte der Kapellenverein warme Getränke sowie Steak- und Bratwurstsemmeln. Zwei Blasmusikerinnen begleiteten den gemütlichen Ausklang.

