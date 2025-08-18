Patrozinium der Marien-Kapelle mit Pfarrfest

Pfarrer Fexin Koothoor feierte an der Marien-Kapelle Rettenbach (Gemeinde Kühbach) das Patrozinium mit Weihe der Kräuterbüschel. Anschließend wurde im Hof der Familie Siegl das Pfarrfest gefeiert. Die Ministranten hatten unter anderem ein Schätzspiel organisiert. Es galt zu erraten, wie viele Schraubenmuttern in einem Vorratsglas mit Weihrauch sind. Irmgard Schillinger tippte auf 285 und lag damit nur ganz knapp daneben, richtig war 283. Sie darf sich über einen Einkaufsgutschein vom Hofladen Siegl freuen. Bei Kaffee und Kuchen klang das gut besuchte Fest aus.

