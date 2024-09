Vereine tun sich für Fahrt zu Wandertagen zusammen

Die Wanderfreunde Ruppertszell (Gemeinde Schiltberg), die Wanderabteilung des TSV Mühlhausen (Gemeinde Affing) und der Burschen- und Wanderverein Aresing organisierten gemeinsam eine Busreise nach Strass im Zillertal. Dort nahm man an der 95. Wanderveranstaltung der Wandersportfreunde Maria Brettfall teil. Die Wanderung führte zum Kirchlein Maria Brettfall. Der Wallfahrtsort und die ehemalige Einsiedelei liegt auf einem 700 Meter hoch gelegenen Felskopf. Am Nachmittag hatten die 56 Teilnehmer einen Aufenthalt am Tegernsee.

