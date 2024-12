Schießmarathon bei den Sainbacher Hubertus Schützen

Beim Königsschießen der Sainbacher Hubertus Schützen (Markt Inchenhofen) hatte jeder Schütze die Chance, mit einem Schuss den besten Tiefschuss zu erlangen. Mit deutlichem Abstand schoss sich Anton Steinherr mit einem 43,9 Teiler zum Schützenkönig, gefolgt von Simon und Sabrina Hofberger. Den Königstitel in der Jugendklasse gewann Bettina Knauer, gefolgt von Valentina Zeitlmeir und Klara Wittmeir. Beim Nikolausschießen versuchten zwölf Jungschützen, die meisten Punkte auf der Glücksscheibe zu erzielen. Die höchste Punktzahl gelang Klara Wittmeir, gefolgt von Vitus Sieber und Lukas Wittmeir. Auch das alljährliche Gedächtnisschiessen für den verstorbenen Ehrenschützenmeister und Gauschützenmeister Nikolaus Wittmeir fand statt. Er war 27 Jahre lang Schützenmeister und hat den Verein maßgeblich geprägt. Gewonnen wurde die Scheibe mit einem 33,0 Teiler von seiner Tochter, Tina Schormair. Das Anfangsschießen gewann in der Schützenklasse Josef Brucklachner und Johannes Reiner in der Jungenklasse.

Icon Vergrößern Jungschützenkönigin Bettina Knauer (Mitte), Wurstkönigin Valentina Zeitlmeir (rechts) und Brezenkönigin Klara Wittmeir. Foto: Lucia Brummer Icon Schließen Schließen Jungschützenkönigin Bettina Knauer (Mitte), Wurstkönigin Valentina Zeitlmeir (rechts) und Brezenkönigin Klara Wittmeir. Foto: Lucia Brummer

Dieser Artikel wurde nicht redaktionell bearbeitet.