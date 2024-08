So schön ist's in Inchenhofen-Sainbach

Unser Fotograf Erich Echter ist auch in diesem Sommer in kleineren Ortschaften unseres Verbreitungsgebietes unterwegs. Dieses Mal war er in Sainbach, dem größten Ortsteil der Marktgemeinde Inchenhofen. Deren Angaben zufolge (Stand: Ende 2023) leben in Sainbach 467 Menschen mit Erstwohnsitz. Einst war Sainbach eine selbstständige Gemeinde; zu ihr gehörten Arnhofen, Ainertshofen und Ried. Im Juni 1978 wurde sie nach Inchenhofen eingemeindet. (AZ)

Icon Vergrößern Der Dorfweiher von Sainbach. Foto: Erich Echter Icon Schließen Schließen Der Dorfweiher von Sainbach. Foto: Erich Echter

Icon Vergrößern Die Pfarrkirche St. Nikolaus von Sainbach. Foto: Erich Echter Icon Schließen Schließen Die Pfarrkirche St. Nikolaus von Sainbach. Foto: Erich Echter

Icon Vergrößern Der barocke Pfarrhof ist ein Schmuckstück im Dorf. Foto: Erich Echter Icon Schließen Schließen Der barocke Pfarrhof ist ein Schmuckstück im Dorf. Foto: Erich Echter

Icon Vergrößern Eika und Benno bei "Gassigehen". Foto: Erich Echter Icon Schließen Schließen Eika und Benno bei "Gassigehen". Foto: Erich Echter

Icon Vergrößern Wer will, kann in Sainbach im Hofladen des Sieber-Hofs (Hinterbaur) vorbeischauen. Foto: Erich Echter Icon Schließen Schließen Wer will, kann in Sainbach im Hofladen des Sieber-Hofs (Hinterbaur) vorbeischauen. Foto: Erich Echter

Icon Vergrößern Aufmerksame Beobachter entdecken einen originellen Taubenschlag. Foto: Erich Echter Icon Schließen Schließen Aufmerksame Beobachter entdecken einen originellen Taubenschlag. Foto: Erich Echter

Icon Vergrößern Eine wahre Blütenpracht ist an der Sainbacher Ortsstraße zu sehen. Foto: Erich Echter Icon Schließen Schließen Eine wahre Blütenpracht ist an der Sainbacher Ortsstraße zu sehen. Foto: Erich Echter

Icon Vergrößern Das frühere örtliche Gasthaus in Sainbach wird nicht mehr betrieben. Foto: Erich Echter Icon Schließen Schließen Das frühere örtliche Gasthaus in Sainbach wird nicht mehr betrieben. Foto: Erich Echter

Icon Vergrößern Auch einen Tennisplatz gibt es im Ort. Foto: Erich Echter Icon Schließen Schließen Auch einen Tennisplatz gibt es im Ort. Foto: Erich Echter

Icon Vergrößern Eine Bank vor dem Pfarrhof lädt zum Rasten ein. Foto: Erich Echter Icon Schließen Schließen Eine Bank vor dem Pfarrhof lädt zum Rasten ein. Foto: Erich Echter

Icon Vergrößern Steine und viel Holz sind am Dorfweiher zu sehen. Foto: Erich Echter Icon Schließen Schließen Steine und viel Holz sind am Dorfweiher zu sehen. Foto: Erich Echter