Abschlusszeltlager der Aindlinger Wasserwacht-Jugend

Zum Abschluss der Jugendausbildung traf man sich zum Zeltlager an der Wachstation der Wasserwacht Aindling in Sand. 45 Jugendliche mit 23 Betreuern ließen drei Tage lang mit Spielen am und im Wasser den Übungsstress vergessen. Mit Spaß und vielen Spielen, wie Rettungsmittel blind erfühlen, Wurfsack Zielwerfen, Schiffe versenken, Wasserpistole Wettschießen und ähnlichem, ging die Zeit in der Natur wie im Flug vorbei. Am Lagerfeuer und bei der Nachtwanderung wurde manchem fast unheimlich, wenn Geistergeschichten erzählt wurden, bevor man sich zum Schlafen im großen Zelt zurückzog. Die Verpflegungstruppe hatte alle Hände voll zu tun, um den Hunger der Jugendlichen zu stillen.

