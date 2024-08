Zum Ferienprogramm am U-Weiher unter dem Motto Spiel und Spaß am See lud die Aindlinger Wasserwacht ein. 42 Kinder wurden von 17 Betreuern einen Nachmittag mit Spiel und Spaß betreut. Mit Spielen wie Ü-Eier-Transport, Schwamm übergeben, Flüsterpost, Quiz und Tauziehen mit SUP im Wasser ging der Nachmittag schnell vorbei. Die Wasserrutsche als Highlight forderte alle nochmal heraus.

Tauziehen mit dem SUP ist eine besondere Herausforderung. Foto: Anton Treffer