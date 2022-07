Großaufgebot an Rettungskräften übt am Sander U-Weiher

Plus Ein Unglücksfall mit vielen Verletzten: Bei den Badeweihern beim Todtenweiser Ortsteil Sand halten rund 150 Einsatzkräfte eine Großübung ab.

Ein explodierter Grill, ein Waldbrand, mehrere verletzte Badegäste: Auf dieses Szenario trafen am Samstagabend Feuerwehrleute, Sanitäter und Wasserwacht bei den Badeweihern nahe dem Todtenweiser Ortsteil Sand. Etwa 150 Einsatzkräfte waren dabei gefordert. Zum Glück war es kein Ernstfall, sondern eine Großübung.