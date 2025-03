Therese Sauer aus Sand feiert ihren 85. Geburtstag

Ihren 85. Geburtstag feierte Therese Sauer aus Sand (Gemeinde Todtenweis) mit ihrer Verwandtschaft. Auch Bürgermeister Konrad Carl gratulierte. Therese Sauer wurde in Wasserburg am Inn als Spittersberger geboren. Sie verheiratete sich im Mai 1968 in Todtenweis mit Peter Sauer in die Landwirtschaft in Sand an der Kreuzung. Mitte 1990 wurde die Landwirtschaft zurückgefahren und ihr Mann ging zur Gemeinde Todtenweis als Bauhofmitarbeiter. Er Verstarb 2010. Die Jubilarin wohnt jetzt mit Michael und Margaret und zwei Enkeln im Haus am Kreisverkehr. Ihre fünf Kinder Stefan, Andrea, Petra, Christian und Michael sowie sieben Enkelkinder gratulierten ihr.

