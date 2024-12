51-Jähriger rutscht mit Auto von Fahrbahn ab und überschlägt sich

Ein 51-jähriger Autofahrer hat sich am Mittwochmittag bei einem Unfall bei Schiltberg verletzt. Nach Angaben der Polizei befuhr er gegen 12.20 Uhr die Verbindungsstraße von Kühbach nach Schiltberg, als er vermutlich glättebedingt von der Fahrbahn abkam. Er rutschte in ein angrenzendes Feld, wobei sich das Auto mehrfach überschlug. Der 51-Jährige konnte sich allerdings selbst aus dem Wagen befreien, er wurde leicht verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Am Auto entstand ein Schaden in Höhe von rund 3000 Euro. (ddur)

