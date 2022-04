Schiltberg

vor 14 Min.

98 Prozent: Schiltbergs neuer Bürgermeister ist überwältigt

Plus Den Tag seiner Wahl zum neuen Schiltberger Bürgermeister muss Peter Kellerer krank daheim verbringen. Warum sich in seine Freude auch Wehmut mischt.

Von Carmen Jung

Ausgerechnet jetzt ist Peter Kellerer krank geworden. Den Tag, an dem er zum Bürgermeister von Schiltberg gewählt worden ist, musste der 59-Jährige, Corona-infiziert, daheim in Quarantäne verbringen. Er hört sich verschnupft an, als er am Abend kurz nach 20 Uhr mit unserer Redaktion telefoniert. Die belegte Stimme kann seine große Freude aber trotzdem nicht überdecken. Kellerer ist überwältigt vom eindeutigen Votum der Schiltbergerinnen und Schiltberger. Nicht weniger als 98 Prozent haben ihm ihre Stimme gegeben.

