Angespannte Finanzlage: Schiltberg senkt Hebesätze für Grundsteuer nicht

Wie hoch sind ab nächstem Jahr die Grundsteuer-Hebesätze in der Gemeinde Schiltberg? Damit befasste sich der Gemeinderat in seiner Sitzung am Donnerstagabend. Schiltberg entschied sich dabei zu einem anderen Weg als manch andere Gemeinden.

In Schiltberg werden bis auf Weiteres die Hebesätze für die Grundsteuer A und B nicht gesenkt. Entgegen einigen anderen Gemeinden im Landkreis Aichach-Friedberg hält der Schiltberger Gemeinderat an den derzeitigen Hebesätzen für die Grundsteuer fest, obwohl tendenziell die Messbeträge gleich bleiben oder sogar steigen.

Finanzielle Lage lässt aus Sicht des Gemeinderats keine Senkung der Hebesätze zu

In Schiltberg sinkt der Messbetrag der Grundsteuer A (land- und forstwirtschaftliche Grundstücke) um 5532 Euro. Das führt bei gleichbleibendem Hebesatz zu Mindereinnahmen von rund 20.500 Euro. Im Gegensatz dazu erhöht sich der Messbetrag für die Grundsteuer B (bebaute und unbebaute Grundstücke) um 30.500 Euro im Vergleich zu 2024. Das würde bei gleichbleibendem Hebesatz zu Mehreinnahmen von rund 112.000 Euro führen.

Die finanzielle Lage der Gemeinde Schiltberg lässt aus Sicht des Gemeinderats aktuell keine Senkung der Hebesätze zu. Da noch nicht alle Bescheide abgearbeitet sind, ist mit einigen Änderungen der Messbeträge durch das Finanzamt zu rechnen. Somit könnte es sein, dass nächstes Jahr weitere Messbeträge nach unten korrigiert werden müssen. Das könnte weitere Steuerfehlbeträge zur Folge haben, wenn die Gemeinde jetzt die Hebesätze senken würde, so Befürchtung.

Bürgermeister: Mögliche Mehreinnahmen durch Grundsteuern kämen Bürgern zugute

Bürgermeister Peter Kellerer sagte auf Nachfrage: „Bevor wir dann wegen ausfallender Einnahmen aufgrund der Grundsteuer den Haushalt nach unten korrigieren müssen, lassen wir lieber den Hebesatz für den Moment so, wie er ist.“ Wenn es Mehreinnahmen gebe, kämen diese ja wiederum den Bürgern zugute: Sie stünden dann für gemeindliche Projekte zur Verfügung, so der Bürgermeister weiter.

Der Gemeinderat votierte einstimmig für diesen Vorschlag. Die Hebesätze für die Grundsteuer A und B bleiben somit weiterhin bei 370 vom Hundert. Eine nachträgliche Anpassung ist noch bis Juni 2025 möglich.

Schiltberg erhöht im nächsten Jahr voraussichtlich die Abwassergebühren

Auf die Bürger kommen außerdem vermutlich höhere Abwassergebühren zu: Diese und die Beiträge für die Entwässerungseinrichtungen im Gemeindegebiet werden neu kalkuliert. Das war unter anderem aufgrund einer Beanstandung bei der überörtlichen Rechnungsprüfung erforderlich. Die neuen Gebühren und Beiträge sollen ab Jahresbeginn 2025 greifen. Die Nachkalkulation ist bereits bei der Kubus Kommunalberatung und Service GmbH in Arbeit.

Aufgrund der langen Bearbeitungszeit kann sie dem Gemeinderat nicht mehr rechtzeitig in diesem Jahr vorgelegt werden. Damit die neu kalkulierten Gebühren- und Beitragssätze rückwirkend zum 1. Januar 2025 in Kraft treten können, fasste der Gemeinderat einstimmig einen sogenannten „Rückwirkungsbeschluss“. Vorbehaltlich der Kalkulation, die noch abgeschlossen werden muss, werden die Gebühren voraussichtlich steigen. In welcher Höhe, das wird erst feststehen, wenn die Kalkulation vorliegt.