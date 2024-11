Beim Hobbykünstlermarkt in Schiltberg ist Weihnachtliches zu sehen

Am Sonntag, 10. November, ist es wieder so weit: Die Gemeinde Schiltberg als Veranstalter und 14 Ausstellerinnen und Aussteller laden zum inzwischen fünften weihnachtlichen Hobbykünstlermarkt in die Turnhalle ein. Die Turnhalle im Ortskern wird von 10 bis 17 Uhr in eine Galerie verwandelt und den Hobbykünstlern aus der Gemeinde somit ein Forum angeboten, ihre Werke aus den verschiedensten Kunstrichtungen vorzustellen. Von Weihnachtsdekos aus Holz, Drechsler- und Bandsägearbeiten, Metallarbeiten, Strick- und Näharbeiten, Gestecken, bemalten Steinen, Kerzen, Kinderbasteleien bis hin zu Acrylbildern wird ein großes Spektrum des Schaffens gezeigt. Dahinter verbirgt sich stets akribische Sorgfalt.

Einer der Aussteller ist der Veranstaltungsinitiator Hermann Finger. Er ist wieder mit seinen kreativen Weihnachtsdekos aus Holz vertreten. Bereits seit 17 Jahren hat sich der Schiltberger diesem Hobby verschrieben. Dabei hat Finger immer wieder neue Ideen und wird dabei auch von Fundstücken aus der Natur inspiriert. Besucherinnen und Besucher der bisherigen Hobbykünstlermärkte im Weilachtal haben bereits wieder ihr Kommen angekündigt, wie Finger gegenüber unserer Zeitung erzählte. Der zweijährige Rhythmus habe sich bewährt. So stieß auch die letzte Ausstellung sowohl bei den Teilnehmern als auch bei den Besuchern auf eine äußerst positive Resonanz, so Finger. Der Eintritt ist frei. Die Bewirtung übernimmt die Jugend des TSV Schiltberg.