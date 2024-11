Beim Hobbykünstlermarkt werden die Geschichten hinter den Werken erzählt

„Kreativität ist Intelligenz, die Spaß hat“, sagte Albert Einstein. Frei nach dem Zitat Einsteins gestalteten 14 Ausstellerinnen und Aussteller ihre vielfältigen und fantasievollen Werke, die am Sonntag beim Schiltberger Hobbykünstlermarkt zu bestaunen waren. Der Markt bot eine ideale Plattform zur Präsentation, und die Turnhalle wurde für die vielen Besucher erneut zu einer Stätte der Begegnung.

Hobbykünstlermarkt in Schiltberg:

„Der Hobbykünstlermarkt ist für Schiltberg ein Event“, freute sich Bürgermeister Peter Kellerer bei der Eröffnung am Vormittag. Initiator Hermann Finger lobte die Aussteller für das vielfältige Angebot. Die Veranstaltung bot auch die Gelegenheit, die Geschichten hinter den Werken zu erfahren und mit den Kunsthandwerkerinnen und Kunsthandwerkern persönlich ins Gespräch zu kommen. Doris Rieblinger vom „Bastelstübchen am Hofberg“ hatte allerlei einfallsreiche Dekoartikel mitgebracht. Viele schöne Weihnachtsbasteleien und Strickwaren fertigte Nicole Straßen an. Die in sorgfältiger Handarbeit von Maria Schalk angebotenen Trachtenjacken, Püppchen oder Socken für Kinder erfreuten viele Mütter. Sie zeigte auch einige ihrer handgemalten Bilder.

Das Angebot der selbsterdachten und selbstgemachten Produkte war vielfältig. Beim Betrachten der Unikate kam die Leidenschaft zum Vorschein, die in jedem Werk steckt, wie hier am Stand von Hermann Finger. Foto: Xaver Ostermayr

Andrea Öchsler erfreute mit ihren bunt bemalten Steinen, wobei die Miniaturkunstwerke unterschiedliche Motive aufwiesen. Petra Beck zeigte ihre ausgefallenen Epoxidharzideen und Weihnachtsdekos. Katharina Stichlmayr präsentierte säuberlich hergestellte Bastelarbeiten wie Schlüsselanhänger oder Schnullerketten und Näharbeiten. Hermann Finger war mit wundervollen Weihnachtsdekos aus Holz (wie Minikrippen) vertreten, die in Detailarbeit entstanden sind. Ihr Können in der Punktmalerei (Dot Painting) und im Fertigen von farbenfroh gestalteten Mandalasteinen stellte Solveyk Neumüller unter Beweis.

In gemütlicher Umgebung stöbern, sich inspirieren lassen und das eine oder andere besondere Stück für sich selbst oder als Geschenk entdecken: Der fünfte Schiltberger Hobbykünstlermarkt zog wieder viele Besucher an. Hier der Stand von Franz Buchberger (Mitte). Foto: Xaver Ostermayr

Ein weiterer Blickfang waren die Drechsel- und Bandsägearbeiten von Franz Buchberger. Auch die schönen Holzarbeiten wie Weihnachtsbäumchen und Engel von Johann Singer fanden viel Anklang. An einem Stand war Carolin Stauch mit ihren einzigartig kreierten Kerzen vertreten. Julia Fischer hatte herrliche Karten und Kalender ausgearbeitet. Fantasievolle Handwerkskunst gab es von Marco Bichlmaier und Franz Schmid zu bewundern: Sie waren mit ihren Metallarbeiten präsent. Und: Die Schülerinnen und Schüler der Grundschule Schiltberg bereicherten die Ausstellung mit ihren Bastelartikeln. Der Markt war ein Erlebnis für alle, die auf der Suche nach individuellen Geschenken und kreativen Dekorationen oder einer Inspiration für eigene Basteleien waren.