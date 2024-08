Prälat Anton Ziegenaus ist im Alter von 88 Jahren gestorben.

Er war ein ruhiger Mensch, ein liebevoller Klinikseelsorger, ein herzlicher Nachbar und ein bekannter Theologe: Am 7. August ist Prälat Professor Anton Ziegenaus im Alter von 88 Jahren in Bobingen gestorben. Er wurde in seiner Heimatgemeinde Schiltberg beerdigt.

Anton Ziegenaus kam am 15. März 1936 im Ortsteil Höfarten als eines von fünf Kindern von Johann und Katharina Ziegenaus auf die Welt. Die Eltern besaßen eine Mühle und ein Sägewerk. „Mein Weg zum Priester war gerade“, hat Ziegenaus aus seinem Leben erzählt. In seiner Heimat, auf dem Land, wäre es eben Brauch gewesen, dass die begabten Buben Priester geworden wären. Der kleine Anton kam deshalb mit elf Jahren ins Klosterinternat nach St. Ottilien (Landkreis Landsberg) und machte 1956 Abitur. Er eignete sich bereits dort mehrere moderne Sprachen außerhalb des gängigen Fächerkanons des humanistischen Gymnasiums an, wie Spanisch und Italienisch, und studierte dann in München Philosophie, Theologie und Psychologie. 1963 promovierte er in Philosophie, 1971 zum Doctor theologiae. Im Juli 1963 wurde Ziegenaus in München zum Priester geweiht und trat eine dreijährige Kaplanszeit in Krumbach an. 1974 wurde er mit einer Arbeit zur Theologie der Buße für Dogmatik habilitiert.

1976 begann Prof. Anton Ziegenaus seine Lehrtätigkeit an der Theologischen Fakultät in Augsburg. Hier lehrte er bis zu seiner Emeritierung 2004. Seine Schüler, die Studenten der Universität Augsburg, schätzten seine Vielseitigkeit und seine Zeitnähe. Aktuelle Fragen nahm er auf und ging ihnen auf den Grund. Daraus erwuchsen zahlreiche Veröffentlichungen. Zusätzlich bekam er 1976 eine Aufgabe, in die er sein ganzes Herz legte: die kleine „Gemeinde“ in der Bobinger Krankenhauskapelle – wenige, aber sehr treue Kirchenbesucher. Seelsorge im Krankenhaus und Arbeit an der Uni, das war manchmal anstrengend, doch er hätte es nicht missen wollen. 1981 baute der Professor in Bobingen ein Haus.

Ziegenaus war weltweit wissenschaftlich tätig

Anton Ziegenaus wird von allen Seiten als bescheidener Mann beschrieben. Über seine weltweite wissenschaftliche Tätigkeit, seine Ehrentitel und Gastprofessuren an Universitäten in Rom und Navarra (Spanien) sprach er schlicht: „Mein Leben verlief ruhig.“ Der französische Naturwissenschaftler und Theologe Blaise Pascal war sein Vorbild. Der hätte den Glauben naturwissenschaftlich und ganz einfach erklärt. Die unvollständige Auflistung zeigt aber, welche Bedeutung er für Forschung und Lehre hatte: Mit Kardinal Prof. Dr. Leo Scheffczyk zusammen gab er eine achtbändige Dogmatik heraus. Von 1989 bis 2005 war er Vorsitzender der Deutschen Arbeitsgemeinschaft für Mariologie und bis 2018 Sekretär. Ab 2000 war er Kuratoriumsmitglied des Forums Deutscher Katholiken und bis 2005 Herausgeber der Mariologischen Studien und von 1985 bis zu seinem Tod Mitherausgeber der Zeitschrift „Forum Katholische Theologie“. Als ordentlicher Professor lehrte er an der Gustav-Siewerth-Akademie. Die wissenschaftliche Leitung der Theologischen Sommerakademie Augsburg lag in seinen Händen.

Das Verzeichnis seiner wissenschaftlichen Schriften umfasst rund 550 Titel. Ziegenaus hielt Vorträge, übernahm Predigten und suchte das Gespräch. Besonders viel Zeit widmete er den Kranken in Bobingen. Prälat Ziegenaus sei über Jahrzehnte zu jeder Tages- und Nachtzeit nicht nur für die Patienten, sondern auch für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Krankenhauses da gewesen, so die Würdigung des Leitenden Oberarztes zu seinem 85. Geburtstag und dem Jubiläum 45 Jahre Seelsorge in der Wertachklinik. Zunehmend schränkten die Gebrechen des Alters ihn aber ein. Er, der so vielen Kranken in den letzten Stunden beigestanden hatte, war dann bereit zum Herrn heimzugehen.

Trauergottesdienst Am Donnerstag, 26. September, wird in der Bobinger Pfarrkirche St. Felizitas um 18.30 Uhr ein weiterer Trauergottesdienst für Anton Ziegnaus gehalten.