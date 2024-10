Die Radtour der SV-Immergrün-Schützen geht ins Schambachtal

Mit auf fünf Fahrzeugen verladenen Bikes startete die Radtour des SV Immergrün in Schiltberg pünktlich zum Startort nach Kösching bei Ingolstadt. Die 13 „E- und Bio-Biker“ begannen dort ihre Tour in gemütlichem Tempo auf dem Schambachtal-Bahnradweg Richtung Sandersdorf. Schützenmeister Alois Eberl informierte über Schloss Sandersdorf und den nahe verlaufenden Limes. Über Steinsdorf ging es auf Waldwegen durch den großen Köschinger Forst nach Bettbrunn, zum Besuch von Bayerns ältester Wallfahrtskirche. Mesnerin Frau Heike Wittmann zeigte bei der Führung die vielen, sehr alten Wallfahrerkerzen, informierte über die Kirchengeschichte und wertvolle Kirchenschätze in der Sakristei, welche nicht vielen Besuchern vor Augen geführt werden. So wurde dieser einstündige Aufenthalt in Bettbrunn unerwartet zum absoluten Highlight der Tour. Weiter ging es durch den Köschinger Forst über Lorenzi, vorbei an weitestgehend abgeernteten Hopfengärten, durch die frühherbstliche Landschaft über Oberdolling und wieder auf dem Bahndammradweg nach Kösching. Nach der Rückkehr stärkten sich die Radler im Kastaniengarten nach der 40 Kilometer langen Strecke über 220 Höhenmetern.

