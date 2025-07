Schiltberg feiert sein Dorffest bei Regen unter Schirmen

Feierlaune, freundschaftliche Begegnungen, zünftige Musik, Kinderschminken, Schnupperschießen, Kulinarik und Trinkgenuss: Es war alles da, nur das Wetter hätte besser sein können. Das Dorffest in Schiltberg ist eine beliebte Veranstaltung, die in der Regel zahlreiche Besucherinnen und Besucher anzieht. So kamen trotz der ungünstigen Witterung am Samstag ab dem späten Nachmittag wieder viele zum achten Dorffest in den Innenhof des Bürgerhauses, wo vorsorglich ein Zelt und Schirme aufgestellt waren.

Paartaler Musikanten und „Die 3 Scheinheiligen“ spielen auf

Der Burschen- und Madlverein Schiltberg war erneut Veranstalter und die Mitglieder legten sich wieder mächtig ins Zeug. Die neunköpfige Gruppe der Paartaler Musikanten spielte in den ersten beiden Stunden gut gelaunte Blasmusik, die von traditionell bis modern reichte. Anschließend ging es mit „Die 3 Scheinheiligen“ stimmungsvoll weiter. Das Trio spielte überwiegend eine Mischung aus schwungvoller traditioneller Volksmusik mit bayerischen, österreichischen und slowenischen Einflüssen. „Die 3 Scheinheiligen“ sind der Bandleader Ulrich „Uli“ Städele aus Weilach, Michael Straschischnig aus Schiltberg und Hans Wagner aus Tödtenried.

Schnupperschießen und Kinderschminken in Schiltberg

Die Burschen und Madl kümmerten sich bestens um die Besucherinnen und Besucher und versorgten sie mit Speisen und Getränken. Wer wollte, konnte sich an der Bar einen Lillet Wildberry, einen Hugo oder einen Aperol Spritz genehmigen. In geselliger Runde genossen Jung und Alt gleichermaßen die gemütliche Atmosphäre. Der Schützenverein Immergrün Schiltberg hatte ein Schnupperschießen angeboten. Der Förderverein für das Kinderhaus und die Grundschule der Gemeinde Schiltberg organisierte ein Kinderschminken. Der Vorsitzende des Burschen- und Madlvereins, Michael Böhler, und Bürgermeister Peter Kellerer richteten eingangs Grußworte an die Anwesenden.